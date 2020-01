Bahngewerkschaftschef Weselsky fordert mehr Erste-Klasse-Abteile und Doppelstock-ICE

Er schlägt stattdessen vor, im Fernverkehr auf Doppelstockzüge setzen, so wie es sie zum Beispiel in Frankreich gibt. Weselsky: „Ein doppelstöckiger ICE kann etwa ein Drittel mehr Fahrgäste transportieren - bei gleicher Zahl von Lokführern und Zugbegleitern. Man braucht keine zusätzlichen Trassen, keine zusätzlichen Slots an den Bahnhöfen und es gibt keine Probleme mit zu kurzen Bahnsteigen.“ Er „hoffe sehr, dass der Fernverkehrsvorstand der Bahn in dieser Frage aktiv wird“.