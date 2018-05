Baukonzerne: Hochtief will Abertis-Übernahme bis Herbst abschließen

EssenDer deutsche Baukonzern Hochtief will die milliardenschwere Übernahme des spanischen Mautstraßen- Betreibers Abertis bis zum Herbst in trockene Tücher bringen. Die Annahmefrist der aktuellen Hochtief-Offerte laufe bis zum 8. Mai, bekräftigte Hochtief-Chef Marcelino Fernandez Verdes auf der Hauptversammlung am Donnerstag in Essen.