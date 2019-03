Bertram Rickmers Das Comeback des Pleite-Reeders

Noch in diesem Jahr will ASSC acht Schiffe von den Werften in Empfang nehmen. Bis zu 1700 Standardcontainer soll ein Schiff tragen können. Die Schiffe sind sogenannte Feeder, eine der kleinsten Schiffsklassen auf dem Weltmeer. Mit ihnen will Rickmers Waren innerhalb von Asien transportieren, berichtet das Branchenmagazin Hansa Online. Solche Schiffe legen keine weiten Strecken zurück, sondern verteilen die Ladung zwischen einzelnen Häfen. Damit will sich Bertram Rickmers diesmal heraushalten aus dem Wettrüsten der großen Reedereien. „Der Wettbewerb im Feederverkehr ist weniger stark ausgeprägt als der typische Linienverkehr“, sagt Thomas Wybierek, Analyst der Nord LB. „Die großen Reedereien haben sich teilweise zurückgezogen oder ihr Engagement reduziert.“