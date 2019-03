Bertram Rickmers Das Comeback des Pleite-Reeders

Jetzt meldet sich Bertram Rickmers zurück, mit einer neuen Reederei namens „Asian Spirit Steamship Company“ und neuen Schiffen. Zwei Schiffe sind bereits im Wasser, die Spirit of Chennai und ihr Schwesterschiff. Acht weitere will Rickmers noch in diesem Jahr von der Werft übernehmen, berichtete er dem Branchenmagazin Hansa Online. Es ist ein Comeback, das viele überrascht. Besonders die Anleger, die mit der Insolvenz ihre Ersparnisse verloren hatten.

Denn die Schifffahrtskrise schädigte nicht nur Reedereien, sie schädigte auch viele Privatanleger. Besonders in Deutschland hatten viele Anleger ihre Ersparnisse in Schiffsbeteiligungen gesteckt. Sie sahen davon nur Bruchteile wieder.