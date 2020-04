Betriebsrat stellt sich gegen Traton-Chef Renschler „Setzen uns momentan nicht an den Tisch“

Gesamtbetriebsratschef Stimoniaris ließ aber nun verbreiten, es gebe – „entgegen anders lautenden Veröffentlichungen in den Medien durch den Vorstand der Traton – keinerlei Verhandlungen oder Gespräche mit dem Vorstand der MAN Truck & Bus SE zu einer Restrukturierung.“

Aktuell stehe für die Arbeitnehmer die Sicherung der Arbeitsplätze in der Coronakrise im Vordergrund. Außerdem seien die Rahmenbedingungen für eine Restrukturierung nicht geschaffen worden. Das müsse auf der Ebene der Konzernmutter Volkswagen AG geschehen. Erst wenn das passiert sei, sei der Gesamtbetriebsrat überhaupt dazu bereit, in Gespräche zu einer Restrukturierung einzusteigen. Stimonaris: „Die Belegschaft kann sich auf uns verlassen. Wir setzen uns momentan nicht an den Tisch.“