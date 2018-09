Betrugsverdacht bei P&R „Wenn Herr Roth angeklagt wird, können Anleger ihre Ansprüche einfacher durchzusetzen"

Herr Aldenhoff, schon kurz nach der Insolvenz des Containervermittlers P&R im März legten Indizien nahe, dass das Unternehmen ein gigantisches Schneeballsystem betrieben haben könnte. Warum dauerte es fast ein halbes Jahr, bis der P&R-Gründer Heinz Roth in U-Haft genommen wurde?

Grundsätzlich braucht es für die Verhängung der Untersuchungshaft immer eine Kombination aus einem dringenden Tatverdacht und einem Haftgrund wie etwa Fluchtgefahr. Wenn jemand seinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ist diese Fluchtgefahr nicht so einfach darzulegen. Ein weiterer Haftgrund ist die Verdunkelungsgefahr. Aber wie man der Presse entnehmen konnte, hat Herr Roth – zumindest am Anfang – sehr wohl mit dem Insolvenzverwalter kooperiert. Insofern war auch dieser Haftgrund offenbar längere Zeit nicht gegeben.