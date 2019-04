Beziehungen zu Brunei George Clooney ruft zum Boykott von neun Hotels auf

Am 3. April sollen in Brunei neue islamische Scharia-Gesetze in Kraft treten, die Sex unter Schwulen mit dem Tod durch Steinigung bestraft. In der ölreichen Monarchie Brunei regiert Sultan Hassanal Bolkiah mit absoluter Macht. Die von Clooney angeprangerten Hotels stehen im Besitz der bruneiischen Investmentbehörde. Bei den Luxus-Unterkünften handelt es sich um das Beverly Hills Hotel und das Hotel Bel-Air in Los Angeles, The Dorchester und Coworth Park in Großbritannien, Le Meurice und Plaza Athénée in Paris, das Hotel Eden in Rom sowie das Mailänder Principe di Savoia.