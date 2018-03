Lotto: Kreuzchen oder Klick?

Doch es gibt Anzeichen, dass der Anteil an Online-Spielern in nächster Zeit stark steigen könnte. Das zeigt sich, wenn wir Lottospieler fragen, welche der Websites, die sie zumindest dem Namen nach kennen, sie auch zur Tippabgabe in Betracht ziehen würden. 19 Prozent der lottospielenden Kenner von Tipp24 könnten sich vorstellen, diesen Anbieter zu nutzen. Bei Lottohelden sind es 14 Prozent, bei Lotto.de 13 und bei Lotto24 zwölf Prozent.