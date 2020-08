TUI hat vergangene Woche erschreckende Zahlen vorgelegt, unter anderem einen Umsatzrückgang von 98,5 Prozent im zweiten Quartal. Vom Staat gab es unterdessen neue Zusagen über Milliardenhilfen. Diese sind natürlich nur sinnvoll, wenn sich der Trend umkehrt und die Deutschen wieder bei TUI buchen. Konzernchef Fritz Joussen gibt sich optimistisch – und laut BrandIndex hat er auch Grund dazu. „Würden Sie TUI in Betracht ziehen, wenn Sie das nächste Mal eine Reise buchen“, fragen wir, und 24 Prozent der Verbraucher antworten aktuell mit: „Ja“. Vor einem Jahr lag dieser Wert nur um einen Prozentpunkt höher. Auch TUIfly kann schon wieder an Vorjahreswerte anknüpfen.



Das Interesse daran mit TUI zu buchen ist nicht nur hypothetisch. Tatsächlich haben in den vergangenen vier Wochen bis zu acht Prozent der Deutschen angegeben, innerhalb der letzten zwölf Monate bei TUI gebucht zu haben – das wäre auch in einem normalen Urlaubsjahr ein guter Wert für TUI.