C919: Ist dieser Flieger Chinas Durchbruch auf dem Flugzeugmarkt?

Das erste in China entwickelte Passagierflugzeug ist am Sonntag zu seinem kommerziellen Premierenflug gestartet. Die von der Commercial Aviation Corporation of China – kurz Comac – gebaute Maschine vom Typ C919 beförderte nach Angaben der staatlichen Zeitung „China Daily“ rund 130 Passagiere vom Flughafen Shanghai Hongqiao nach Peking. Der Flug dauerte weniger als zwei Stunden.