Christoph Bauer DuMont-Chef: „Die Banken waren ausgestiegen“

Die Antwort kommt schnell – und sie ist kurz: „Ja“, sagt Christoph Bauer, CEO des Kölner Medienhauses DuMont: In den Zeitungen seines Unternehmens wären die Recherchen zu den Umtrieben Julian Reichelts erschienen. Damit bezieht Bauer klar Position in der aktuellen Mediendebatte: Am vergangenen Wochenende hatte Dirk Ippen, Gesellschafter der Münchner Ippen-Zeitungsgruppe, verhindert, dass ein Artikel seines eigenen Rechercheteams über den mittlerweile abgesetzten „Bild“-Chefredakteur Reichelt und dessen Verhalten gegenüber Mitarbeiterinnen in den Blättern der Gruppe erscheint. Der Vorgang war zunächst durch deutsche Medienbranchendienste und eine Kolumne in der „New York Times“ über die Vorgänge im Axel-Springer-Verlag öffentlich geworden. Ippen steht seitdem massiv in der Kritik.