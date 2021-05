Condor-Übernahme Warum der Finanzinvestor Attestor den Zuschlag erhalten hat

In der Endrunde waren neben der selbst in der Finanzbranche kaum bekannten Attestor dem Vernehmen nach so prominente Fonds wie Apollo Global und Bain Capital aus den USA sowie die deutsch-schwedische Triton. Sie verfügen zum einen mit bis zu gut 100 Milliarden Dollar dem Vernehmen nach über deutlich mehr Mittel als die auf 5,5 Milliarden Euro Fondsvermögen geschätzte Attestor. Apollo & Co. sind auch länger im Geschäft und sie haben entweder direkte Branchenerfahrung wie Apollo dank ihrer Beteiligungen am spanischen Billigflieger Volotea und die Flugzeug-Leasingfirma PK AirFinance oder zumindest Wissen aus dem Management von Markenartiklern wie Bain. Attestor hingegen kennt das Reisegeschäft nur durch die nach eigenen Angaben zwölf Prozent am angeschlagenen Autovermieter Europcar Mobility Group und Hotels in Italien oder den Niederlanden.