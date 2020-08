Coronakrise Paketflut trägt Post zu Gewinnwachstum

Rund lief es im Quartal für die Post vor allem in der Paket- sowie der Express-Sparte. Im Geschäft mit eiligen Sendungen habe der Konzern in Asien - und dort vor allem in China - seit Mitte des Quartals wieder Wachstum verbucht, sagte Kreis. Im Paketgeschäft in Deutschland legte die Post zudem weiter rasant zu. Der Einzelhandel litt unter den Auflagen der Behörden zur Eindämmung der Pandemie, immer mehr Verbraucher orderten ihre Waren im Internet. Die Post liefert diese dann aus. Das Paket-Wachstum habe bei über 20 Prozent gelegen, sagte Kreis. Der Zuwachs gehe auch nicht auf einzelne Großkunden zurück. Damit macht sich die Post unabhängiger vom Online-Riesen Amazon, der zunehmend selbst ausliefert. Die traditionelle Paketflut im Weihnachtsgeschäft werde nun eine große Herausforderung, sagte Kreis: „Wir brauchen zusätzliche Kapazitäten.“