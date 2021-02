Der Superbowl in Infografiken Das Milliardengeschäft mit dem Leder-Ei

Hyundai, Coca-Cola, Budweiser – beim SuperBowl, dem weltweit beachteten Finale der US-Football-Meisterschaft zwischen den Kansas City Chiefs und den Tampa Bay Buccaneers, fehlen an diesem Sonntag prominente Werbekunden – und Tausende Zuschauer im Stadion.



Dennoch gipfelt das Spektakel in Florida in einem Umsatz-Touchdown für die NFL, die insgesamt die Fußball-Bundesliga weit in den Schatten stellt.