Deutsche Bahn Mehr als jeder dritte Fernzug war im Mai zu spät

03. Juni 2022

So angespannt wie derzeit war die Lage auf Deutschlands Schienen noch nie. Bild: Bild: dpa

Zuletzt waren im Januar 2010 in einem Monat so wenige Fernzüge pünktlich wie in diesem Mai. Vor allem Baustellen haben die Pünktlichkeit massiv beeinträchtigt.