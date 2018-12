 Dienstleister: Servicekonzern ISS will sich aus 13 Ländern zurückziehen

KopenhagenDer dänische Dienstleister ISS will sich aus zahlreichen Ländern zurückziehen. Wie das weltweit operierende Unternehmen am Montag mitteilte, will es Geschäftsbereiche in 13 Ländern verkaufen. Dazu zählten jene auf den Philippinen, in Thailand, Malaysia, Brunei, Brasilien, Chile, Israel, Estland, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Rumänien und der Slowakei. Der deutsche Ableger mit rund 10.000 Beschäftigten ist der Mitteilung zufolge nicht betroffen.