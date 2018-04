Drohendes Überangebot?: Der Hotelmarkt läuft heiß

Klar, wenn es so weitergeht wie in den vergangenen acht Jahren, dann werden genügend Gäste aus dem In- und Ausland kommen, um sich in die Extra-Betten zu legen. Seitdem geht es mit den Übernachtungszahlen stets aufwärts. „Gute Konjunktur, politische Stabilität, Nullzinspolitik“, all das seien Faktoren, die Reisen in Deutschland attraktiv machten, meint der Verbandsvorsitzende Otto Lindner.