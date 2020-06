DRPR-Rüge „Die Regeln der PR-Branche gelten auch für Storymachine“

Was genau haben die Storymachine-Macher aus Ihrer Sicht falsch gemacht?

Erklärtes Ziel von Storymachine war die Begleitung und Verständlichmachung der wissenschaftlichen Studie in Gangelt in Form einer begleitenden Dokumentation. Nach Einschätzung des Rates musste den Beteiligten aber klar sein, dass die Studienergebnisse große Aufmerksamkeit im politischen und öffentlichen Raum erfahren würden. Somit war ein seriöses und umsichtiges Vorgehen geboten und jede Art von Verkaufe und inhaltlicher Vorbefassung kontraproduktiv. In der Recherche hat der Rat festgestellt, dass bereits in dem zur Sponsoren-Gewinnung verfassten Dokumentationskonzept von Storymachine als Ziel formuliert ist ein „Narrativ zu setzen“, also der deutschlandweiten und international beachteten Debatte über die Corona-Maßnahmen mit den Gangelt-Ergebnissen möglicherweise eine vorformulierte Richtung zu geben. Darüber hinaus sind bereits Botschaften enthalten, die „Sondersituation in Heinsberg“ so zu vermitteln, dass sie „repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist“. Dies vermittelt nach Meinung des Rats den Eindruck, dass es sich bei dem Projekt von Storymachine nicht wie behauptet um eine begleitende neutrale Dokumentation gehandelt hat.