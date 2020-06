Einigung im Roundup-Streit Glyphosat-Vergleich kostet Bayer mehr als 10 Milliarden Dollar

Die Verhandlungen über den Vergleich waren im vergangenen Spätsommer aufgenommen worden. Sie sollten die Klagewelle gegen Bayer beenden, die sich in den vorangegangenen Jahren aufgetürmt hatte. Nachdem die International Agency for Research on Cancer Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend eingestuft hatte, waren zuletzt mindestens 48.000 Klagen bei amerikanischen Gerichten eingegangen, in denen die Kläger das Produkt Roundup für ihre Erkrankung verantwortlich machten.