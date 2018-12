Fahrdienstvermittler Uber will 2019 an die Börse

Der Mitfahrdienst Uber treibt Insidern zufolge seine Pläne für einen Börsengang im nächsten Jahr voran. Das US-Unternehmen reichte am Donnerstag vertrauliche Unterlagen dafür ein, wie drei mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag sagten. Es könnte einer der bislang größten Börsengänge eines Technologieunternehmens werden. Bei der jüngsten privaten Finanzierungsrunde wurde Uber mit 76 Milliarden Dollar bewertet, bei einer Notierung am Aktienmarkt könnten es 120 Milliarden Dollar sein. Ein konkreter Zeitplan ist noch unklar. Den Informationen zufolge will das defizitäre Unternehmen aber seinem US-Rivalen Lyft zuvorkommen, der ebenfalls am Donnerstag einen Antrag bei der Börsenaufsicht SEC einreichte und laut Insidern im ersten Halbjahr 2019 den Schritt wagen könnte.