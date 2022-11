Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 an Bezahlsender Sky Deutschland interessiert

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 ist Insidern zufolge an Sky Deutschland interessiert. Das bayerische Unternehmen prüfe den Kauf des Bezahlsenders des US-Kabelnetz- und Medienriesen Comcast, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von mehreren mit der Sache vertrauten Personen. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium. ProSieben lehnte einen Kommentar dazu ab. Von Comcast und Sky Deutschland war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.