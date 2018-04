Flixbus: FlixTrain plant Züge von München und Köln nach Berlin

„Wir sind in der Regel zwar ein wenig langsamer als ein ICE, aber dafür preiswerter“, sagte Schwämmlein der WirtschaftsWoche. Seit März habe FlixTrain mehr als 100.000 Tickets verkauft, damit liege das Unternehmen „über Plan“, so Schwämmlein. Die durchschnittliche Auslastung liege zwischen 50 und 70 Prozent. Kunden sollen mit dem FlixTrain-Ticket auch in die Fernbusse des Unternehmens umsteigen können. „So schaffen wir ein bundesweites Mobilitätsnetz, dass mehr als 600 Ziele auf Straße und Schiene verbindet.“