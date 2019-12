Fluggesellschaft: Emirates-Chef Tim Clark geht in den Ruhestand

Der langjährige Präsident der Fluggesellschaft Emirates, Tim Clark, geht mit Ende Juni 2020 in den Ruhestand. Die größte arabische Airline mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten bestätigte der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch den Abgang des 70-Jährigen. Tags zuvor hatte der Verwaltungsratsvorsitzende Scheich Ahmed bin Said Al Maktum die Angestellten darüber informiert.