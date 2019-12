Flugzeugbauer in der Krise Boeing-Chef Muilenburg tritt zurück

Auch ein Unternehmen von der Größe Boeings bringe das an seine Grenzen, so Großbongardt. Mit einem Ende des Flugverbots rechnet der Experte frühestens Ende März 2020, da inzwischen viel Vorsicht und Angst im Spiel sei. Und auch dann können nicht sofort alle Maschinen starten. „Die Zulassungsbehörden werden voraussichtlich von Piloten eine Schulung für das MCAS-System fordern, das bei den Abstürzen in die Kritik geraten ist. Solche Trainings finden in einem Simulator statt und für jedes Flugzeug braucht man etwa zwölf Piloten. Bis alle Piloten nachgeschult wurden, wird es sicherlich einige Zeit dauern“, vermutet Großbongardt.