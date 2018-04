Frankreich: Bahn-Streik trifft Berufspendler – und auch Deutschland

Der Streik bei der französischen Staatsbahn SNCF hat Berufspendler besonders in den Metropolen, aber auch Fern-Verbindungen mit Deutschland getroffen. In Paris seien die Nahverkehrszüge zu großen Teilen stillgelegt. Nur einer von acht Hochgeschwindigkeitszügen TGV fahre, teilte die SNCF am Dienstag mit. Die Busse waren entsprechend völlig überfüllt. Etwa die Hälfte der Beschäftigten sind laut SNCF im Ausstand. Hintergrund sind Bestrebungen, den Bahnverkehr wie von der EU gefordert auch für ausländische Anbieter zu öffnen. Zudem soll die hoch verschuldete SNCF saniert werden. Die Gewerkschaften fürchten, dies werde auf eine Privatisierung hinauslaufen. "Wir verteidigen den öffentlichen Dienst Frankreichs, nicht nur die Bahnarbeiter", sagte Emmanuel Grondein, Chef von Sud Rail, einer von vier Gewerkschaften hinter dem Streik.