 Frequenz-Versteigerung: United Internet tritt bei 5G-Auktion an

Der Internetunternehmer hat in den vergangenen Tagen bereits mehrere Vorverträge mit Kooperationspartnern abgeschlossen, die in Zukunft beim Ausbau des 5G-Netzes in Großstädten helfen sollen. „Dabei wirkten die Führungskräfte sehr entschlossen“, berichten künftige Partner der WirtschaftsWoche.