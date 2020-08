Fußball-Bundesliga: BVB schreibt rote Zahlen – Vorstand hofft auf Rückkehr der Fans

Der wegen der Geisterspiele in die Verlustzone geratene Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) hofft auf eine rasche Rückkehr der Fans. „Wir müssen schauen, wie wir wieder Zuschauer in die Stadien bekommen“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei der Vorlage der Bilanz für das Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende Juni) am Montag. Zumindest in großen Stadien könne er sich eine Zahl im fünfstelligen Bereich vorstellen.