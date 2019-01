 Glücksspielbranche: Lottoland will Übernahme der Konkurrenz vereiteln – und steigt selbst ein

Lottoland bietet wie die Zeal-Gesellschaften MyLotto und Tipp24 sogenannte Zweitlotterien an, faktisch also Wetten auf die ausgelosten Lottozahlen in verschiedenen Ländern. Zeal will sich zumindest in Deutschland aber von diesem umstrittenen Geschäftsmodell verabschieden und künftig nur noch als Online-Vermittler für die staatlichen Lotteriegesellschaften auftreten. Dieses Geschäft hatte Lotto24 schon bisher betrieben.