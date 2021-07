Godzilla vs. Kong, Peter Hase 2, Conjuring 3: Kinobranche zufrieden mit erstem Wochenende nach Schließungen

Monatelang waren die Kinos wegen der Pandemie geschlossen – nun haben sie wieder geöffnet. Der Branchenverband HDF Kino zeigt sich zufrieden mit den Besuchszahlen am ersten Wochenende. Von Donnerstag bis Sonntag seien rund 830.000 Besucherinnen und Besucher in den Kinos gewesen, teilte der Verband in Berlin unter Berufung auf den Analysedienst Comscore mit. Das sei „ein unter den bestehenden Auflagen sehr gutes Ergebnis“.