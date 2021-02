Grenke-Aktie Grenkes „Reputations-Katastrophe“ wirft unangenehme Fragen auf

Grenke hat Franchisesysteme genutzt, um in neue Märkte zu expandieren. Die Geschäftsführer dieser Franchise-Unternehmen waren oft ehemalige Grenke-Mitarbeiter, die Minderheitsbeteiligungen besaßen. Die Kontrollanteile wurden indessen von verschiedenen Finanzinvestoren gehalten, darunter laut Grenke die CTP Handels- und Beteiligungs GmbH.



Nach vier bis sechs Jahren übernahm Grenke in der Regel die Franchise-Firmen. Wolfgang Grenke ist nach Unternehmensangaben seit Februar 2020 alleiniger Gesellschafter der CTP-Muttergesellschaft Sacoma AG. Unklar ist, wer Sacoma vorher kontrollierte. Grenke sagte nur, dass weder Wolfgang Grenke noch das Unternehmen vor der Übernahme Anteile an der CTP hielten. Laut Perring war Wolfgang Grenke aber „mindestens seit den frühen 2000er Jahren an CTP beteiligt“.