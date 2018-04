Guinness-Buch der Rekorde: Das Geschäft mit Höher, Schneller, Weiter

Das Konzept weitete sich rasant aus. Der Verlauf eines gemütlichen Abends unter Freunden ist schwer auszumalen, an dem sich jemand fragt und es keiner so recht weiß, wie lange man wohl mit einem Auto am Stück driften könnte. Den Rekord gibt es dennoch. BMW bat den Dänen Johan Schwartz, ein Fahrzeug so lange driftend im Kreis zu fahren wie irgend möglich. Er war nicht der erste. Der Deutsche Harald Müller hielt ihn. Acht Stunden hielt Müller schräg die Spur, Schwartz übertraf ihn nur einen Monat später. Mehr als 144,126 Kilometer musste sich Schwartz drehen – es wurden 374,14 Kilometer in acht Stunden, inklusive Nachtanken aus dem Seitenfenster eines weiteren parallel driftenden Fahrzeugs heraus. Mit dem Rekord ging es zur CES in Las Vegas. Denn ein Rekord allein ist noch kein Garant für Aufmerksamkeit.