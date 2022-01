Hilfe für Krabbenfischer Insolvenzverwalter sucht Investor (mit Vorliebe für Nordseekrabben)

Wichtig sei aber, dass der Retter oder die Retterin das Projekt nicht mit dem Fokus auf kurzfristige Rendite angeht, betont Doebert in seinem Post. Es gehe in erster Linie darum, etwas für den Erhalt einer bedrohten Branche zu tun und „einem Familienvater die Möglichkeit zu geben, die außergewöhnliche Tätigkeit, für die er brennt, trotz der aktuell schwierigen Marktsituation weiter auszuüben“. Gesucht werde also ein echter Business Angel, „idealerweise mit Vorliebe für frische Nordseekrabben“, schreibt Doebert.