Hotelkette Dorint-Aufsichtsratschef wegen mutmaßlicher Untreue angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Köln hat gegen den Aufsichtsratschef der Hotelkette Dorint, Dirk Iserlohe, Anklage wegen mutmaßlicher Untreue erhoben. Dabei geht es um mögliche Unregelmäßigkeiten bei einem Immobilienfonds, der zur selben Gruppe wie die Dorint-Kette gehörte und den Iserlohe vertreten hat. Der Fonds hatte 2015 das Hotel Bayerpost in München verkauft und in dem Zusammenhang eine Prämie an die Fondsverwaltung ausgeschüttet. Die Anleger hatten dem mehrheitlich zugestimmt. Allerdings sollen ihnen wichtige Informationen vorenthalten worden sein. Die Staatsanwaltschaft beziffert den unter anderem hierdurch entstandenen Schaden auf rund elf Millionen Euro. Die Ermittlungen gehen auf die Strafanzeige eines Anlegers zurück. Iserlohe erklärt, der Vorwurf sei unberechtigt. Die Anleger seien über alle relevanten Tatsachen informiert gewesen und hätten nach den strafrechtlichen Vorwürfen erneut eine Genehmigung erteilt. Bis heute seien keine Beschlüsse angefochten oder Klagen eingereicht worden.