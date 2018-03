KFC greift gegen Lieferanten DHL durch

Auch heute sind noch nicht alle Probleme behoben: "Derzeit sind mehr als 97 Prozent unserer Restaurants wieder geöffnet, obwohl in manchen derzeit nur reduzierte Menüs angeboten werden", so ein KFC-Sprecher. Nicht beantworten will er allerdings die Frage, was "mehr als 97 Prozent" eigentlich im Klartext heißt: 97,75 Prozent – 99,99 Prozent? Wortkarg bleibt er auch, wenn man ihn bittet, doch zu erklären, auf welche Teile des Menüs ein Kunde derzeit noch verzichten muss: "Es handelt sich nur um einige Produkte", so die knappe Antwort. In britischen Medienberichten hatte es kürzlich geheißen, einigen Hühnchenlokalen gebe es derzeit keine Soßen mehr.