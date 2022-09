Immobilienkrise in China „Die Situation auf dem deutschen Immobilienmarkt wird dramatischer werden“

Können wir uns in Deutschland nach dem Motto „In China ist ein Bauträger umgefallen“ einfach entspannt zurücklehnen, oder kann die chinesische Immobilienkrise einen ähnlichen Effekt haben wie das Platzen der Immobilienblase in den USA ab 2007, die sich von unscheinbaren Anfängen zur globalen Finanzkrise entwickelte?



Die gute Nachricht ist: Eine ähnliche Entwicklung wird aller Voraussicht nach nicht eintreten. In China sind zwar durchaus die Voraussetzungen für eine sich ausweitende Immobilien- und Finanzkrise vorhanden. Aber trotz der großen Bedeutung des Immobilienmarktes – er macht rund ein Viertel der chinesischen Wirtschaftsleistung aus – werden die direkten Auswirkungen vermutlich weitgehend auf das Land begrenzt bleiben. Anders als die USA im Falle der Lehman Brothers Bank ist sich die Politik der Gefahr eines Flächenbrands bewusst und schafft seit geraumer Zeit Instrumente zur Eindämmung. So wurden bereits Verschuldungsgrenzen für Unternehmen festgelegt, die Zinsen gesenkt und ein besonderer Hilfsfonds geplant, um die angefangenen Wohnungen zu Ende zu bauen.