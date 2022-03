Insolvenzverfahren Zehn Jahre mit dem Schutzschirm – eine Bilanz

Die Experten haben insgesamt 114 Zweitinsolvenzen im Detail analysiert. Zwar ist der Anteil der Zweitinsolvenzen ohne direkten Esug-Bezug in der Erstinsolvenz (70 Zweitinsolvenzen) im Vergleich zum Anteil mit Esug-Bezug (44 Zweitinsolvenzen) rund 1,6-mal so hoch. Zieht man jedoch die insgesamt weitaus größere Anzahl an Regelverfahren unter allen Insolvenzverfahren in Betracht, relativiert sich der Abstand. So liegt der Anteil von Eigenverwaltungen insgesamt bei unter drei Prozent aller Firmenpleiten.