Kauf von Ebay Kleinanzeigen 3,2,1 – weg: Norweger hängen Springer ab

Am Ende wurde es hektisch – als am Wochenende durchsickerte, dass Norwegens Kleinanzeigen-Krösus Adevinta drauf und dran war, den Konkurrenten Ebay Classifieds zu übernehmen, waren die Anwälte beider Seiten gerade noch mitten dabei, letzte Hand an die Verträge zu legen. Die sind durchaus komplex: Statt eines glatten Kaufs haben Skandinavier und US-Amerikaner eine Kreuz-und-quer-Beteiligung vereinbart. Nur 2,5 Milliarden Dollar des insgesamt mehr als neun Milliarden Dollar umfassenden Kaufpreises fließen in bar an den Ebay-Konzern. Stattdessen bekommt der nun mit 44 Prozent das größte Aktienpaket von Adevinta und 33 Prozent der Stimmrechte.