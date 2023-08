Kinderfreie Zone im Flieger: Viel Nichts um Lärm

Was war die wichtigste Luftfahrtmeldung der Woche? Flugchaos in Großbritannien, Millenials fliegen öfter als Boomer, Rekordgehälter für Piloten in den USA oder dass die niederländische KLM den ersten elektrischen Flug machte? Nein: Es war „Ferienflieger bietet kinderfreien Bereich an Bord“.