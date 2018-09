Konjunktur Deutsche Bau-Branche erhöht Geschäftsziele für 2018

Pakleppa zeigte sich besorgt über den „sehr großen Bedarf an Fachkräften“ und plädierte zugleich für ein Festhalten an der Zeitumstellung. „Eine Beibehaltung der Sommerzeit lehnen wir ab.“ Denn dann würde es im Winter vor allem in Westdeutschland erst gegen 9.30 Uhr oder 10.00 Uhr hell werden, und Baustellen müssten beleuchtet werden. „Das kostet Produktivität, das kostet Zeit, das kostet Geld - und natürlich ist auch die Gefahr von Arbeitsunfällen im Dunkeln deutlich größer.“ Die EU-Kommission will die Sommerzeit in Europa auf Dauer festlegen und die Zeitumstellungen abschaffen.