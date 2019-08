Konkurrent der We Company Coworking-Unternehmen Knotel sammelt 400 Millionen Dollar ein

Im nächsten Jahr, so kündigt Sarva frech an, werde man The We Company bei der Zahl der Bürofläche abhängen. In New York, Paris, San Francisco und Washington DC ist das zumindest bei der Zahl der dortigen Standorte bereits gelungen. Allerdings hat der große Wettbewerber weltweit mit 750 Lokationen mindestens dreimal so viel vorzuweisen.



In Berlin ist Knotel an zwei Standorten im Wedding und einem in Kreuzberg vertreten, mit insgesamt rund 8200 Quadratmetern. Die rasche Präsenz gelang mit der Übernahme des Büroanbieters Ahoy! Berlin im vergangenen Sommer. Im nächsten Jahr sollen 2700 Quadratmeter in der Nicolas Berggruen Immobilie Lichtfabrik in Kreuzberg hinzukommen. In Hamburg und München sollen Gespräche mit Immobilienbesitzern laufen.