Kritik am Schneemanagement der Deutschen Bahn „Aber niemand hat einen Besen“

Der WirtschaftsWoche liegen einige Beschwerden vor, die verschiedene Güterbahnen untereinander geteilt oder gegenüber dem Netzbetreiber der Deutschen Bahn kommuniziert haben. So seien etwa „diverse Weichenheizungen außer Betrieb“ gewesen, heißt es bei einer Güterbahn, konkret in den Güterbahnhöfen in Fulda und Göttingen. An verschiedenen Stellen seien außerdem „die Weichenheizungen abgeklemmt“ worden.