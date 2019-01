 Landesbanken: NordLB-Aufsichtsratschef wehr sich vehement gegen Abwicklungsforderung

BerlinDer NordLB-Mehrheitseigentümer Niedersachsen weist Forderungen nach einer Abwicklung der Landesbank zurück. Landesfinanzminister und NordLB-Aufsichtsratschef Reinhold Hilbers sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag: „Wer sich in dieser entscheidenden Phase öffentlich für die Abwicklung der Bank ausspricht, verunsichert die Finanzmärkte und schadet damit nicht nur der Bank und den dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern am Ende auch dem Land.“