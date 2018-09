Logistik-Chef Doll übernimmt Bahnchef Lutz gibt Finanzressort ab

Der Logistik-Chef der Deutschen Bahn, Alexander Doll, wird zusätzlich auch für die Finanzen des Staatskonzerns verantwortlich. Doll soll ab Anfang 2019 diesen Bereich von Vorstandschef Richard Lutz übernehmen, beschloss der Bahn-Aufsichtsrat am Mittwoch in Berlin. Lutz hatte seinen früheren Posten nach Übernahme des Chefsessels zunächst behalten. Doll wird damit neben Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla zum zweiten starken Mann hinter Lutz. Dieser hatte nach seinem Aufstieg zum Bahnchef sein früheres Ressort Finanzen weiter geführt, was jedoch Bedenken wegen der Arbeitsbelastung für Lutz auslöste. Die angespannte wirtschaftliche Lage mit wachsender Unpünktlichkeit, steigenden Schulden und sinkenden Gewinnen soll bei einer Strategiesitzung des Aufsichtsrats im November vertieft analysiert werden.