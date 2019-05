Logistik und Überwachung DFS und Telekom steigen ins Drohnengeschäft ein

Droniq, das kurz vor Ostern die Freigabe durch das Bundeskartellamt erhalten hat, soll nach den Sommerferien die Arbeit am Firmensitz in Frankfurt am Main aufnehmen. Ab 2021 ist dann die schrittweise Expansion ins europäische Ausland geplant – insbesondere in Länder wie Niederlande, Österreich oder Griechenland, wo die Telekom eigene Tochtergesellschaften hat.