Lokführer vor dem Streik Wie lange kann sich die GDL einen Arbeitskampf leisten?

In dem Brief machte Weselsky seinen Unmut über den Betriebsrat laut und erinnerte die Belegschaft an die finanzielle Notsituation der GDL. „Ausgehend von unserem über mehrere Monate beeinträchtigten Geschäftsbetrieb, unserem wirtschaftlichen Schaden und einem dadurch unterdeckten Haushalt der GDL für das Jahr 2021, sieht sich der geschäftsführende Vorstand gezwungen, als Teilkompensation bis Ende des Jahres keine Gehaltserhöhungen durchzuführen“, heißt es in dem Schreiben von Mai 2020. „Darüber hinaus sehen wir unter diesen Umständen auch von der Durchführung eines Sommer-, Herbst- oder Weihnachtsfestes ab.“



Sollte es in den kommenden Wochen bei der Deutschen Bahn nun zum Streik kommen, erhielten die streikenden GDL-Mitglieder von ihrer Gewerkschaft mindestens 50 Euro Streikgeld pro Tag. So viel war es zumindest 2014/15, in etwa dürfte das auch die Richtschnur für 2021 sein. Aber auch Arbeitskämpfe lassen sich subventionieren: Wenn die GDL demnächst an ihre Mitglieder Streikgeld auszahlen muss, könnte ein Teil davon aus der Kasse des eigenen Dachverbands kommen.