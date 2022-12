Medikamentenmangel So stark erhöhen Onlineapotheken ihre Preise für Hustenlöser, Grippemittel & Co.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach setzt dagegen an anderen Stellschrauben an. „Dass man in Deutschland nur schwer einen Fiebersaft für sein Kind bekommt, der im Ausland noch erhältlich ist, ist inakzeptabel“, sagte er. Daher solle die Preisgestaltung bei Kinderarzneien radikal geändert werden. „Wenn zum Beispiel die jungen Patientinnen und Patienten auf teurere Medikamente ausweichen müssen, sollen die Krankenkassen künftig deutlich mehr Kosten als heute übernehmen. Das wird kurzfristig für mehr Angebot bei Kinderarzneimitteln sorgen.“