Migrationsstreit mit Belarus Bund will auf Airlines und Staaten einwirken

Drittens solle das EU-Sanktionsregime gegen Belarus erweitert werden, um Druck auf die Regierung in Minsk auszuüben, sagte der Sprecher. Belarus wird vorgeworfen, systematisch Migranten über die Grenzen in die EU abzuschieben. Damit beschäftigt sich auch der EU-Gipfel in Brüssel.



