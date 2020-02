Milliardenmarkt Matratzen Start-ups übernehmen das Geschäft mit dem guten Schlaf

Beispiel Emma: Der 2015 gegründete Frankfurter Newcomer „Emma - The Sleep Company“ ist nur fünf Jahr nach der Gründung in 21 Ländern aktiv und hat seinen Umsatz nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr fast verdoppelt - auf rund 150 Millionen Euro. Der 2014 gegründete US-Rivale Casper machte schon 2018 mehr als 400 Millionen Dollar Umsatz, schreibt zwar noch rote Zahlen, hofft aber dennoch in Kürze bei seinem geplanten Börsengang in New York mit rund 750 Millionen Dollar (680 Millionen Euro) bewertet zu werden.



Hingegen haben viele klassische deutsche Matratzenhändler zu kämpfen. Einer der führenden Anbieter, Matratzen Concord, wurde gerade für nur fünf Millionen Euro an einen asiatischen Finanzinvestor verkauft. Der bisherige Besitzer, der niederländische Matratzenkonzern Beter Bed Holding, wollte das seit Jahren schrumpfende und rote Zahlen schreibende Sorgenkind loswerden. Konkurrent Matratzen direct musste sogar durch ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, um sich neu aufzustellen. Bei der Sanierung wurde fast jede dritte Filiale geschlossen.