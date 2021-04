Mitten in Coronakrise: Tui-Reisebüros verlangen Gebühren von Kunden

Der arg von der Coronakrise gebeutelte Touristikriese Tui verlangt künftig von seinen Kunden in Deutschland Beratungsgebühren. In den rund 450 konzerneigenen Reisebüros werde man ab dem 17. Mai für bestimmte Dienstleistungen eine Servicepauschale erheben, erklärte der Konzern aus Hannover am Donnerstag. „In anderen Dienstleistungsbranchen ist es mittlerweile etabliert, dass guter Service honoriert wird“, erläuterte Hubert Kluske, Vertriebs- und Marketinggeschäftsführer der Tui Deutschland. In der Touristik sei dies bislang noch eine Ausnahme. Geplant sei ein Basistarif von 15 oder 29 Euro – je nach Gesamtreisepreis. Zudem gebe es ein Paket für 25 oder 39 Euro etwa für Zusatzleistungen oder Reservierungen für Aktivitäten im Hotel am Urlaubsort.