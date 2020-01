Mobilfunk im ICE Neue Spezialscheiben sollen Handyempfang verbessern

Im ersten Schritt verspricht die Bahn übergangsfreie Wlan-Netze. „Seamless connectivity“, heißt das im Fachjargon der Bahner. Derzeit müssen sich Fahrgäste immer wieder neu in ein Wlan-Netz der Bahn etwa im Zug („Wifi on ICE“) oder im Bahnhof neu einloggen. Das soll noch in diesem Jahr wegfallen. Einmal im Netz, immer im Netz. „Mobilität auf der Schiene muss Spaß machen“, sagt Jeschke.



Wichtiger dürfte der zweite Schritt sein. „Ohne Mobilfunknetz an der Strecke bringt auch die neueste Technik in den Zügen nichts“, sagt sie. Es dürfe „keine weißen Flecken mehr geben“. Die Bahn will selbst nicht investieren, sondern verlässt sich auf die Versprechen der Mobilfunkanbieter wie Deutsche Telekom, Vodafone und O2. Mit den Auflagen aus der Frequenzauktion für den neuen Mobilfunkstandard 5G sind die Ziele eigentlich definiert: Bis Ende 2022 sollen etwa zwei Drittel der Schienenwege mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde ausgeleuchtet werden. Bis 2025 dann das komplette Schienennetz.